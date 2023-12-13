Пожар на Лосиноостровской улице, Москва, 16 лошадей сгорели

Товарищи, про одно-два ведра воды - это образно. Ведро воды, огнетушитель...суть в том, что зависать не стоит.
Пожарный водоем это хорошо. Нужно учесть, что пожарная машина может приехать Бог знает когда(((. У моих соседей ранней весной дом горел (к счастью, их внутри не было). Пока я бежала к ним, думая, что внутри кто-то есть - пожар со второго этажа перекинулся на первый (и я поняла, что не успею залезть и кого -то вытащить). Пожарные приехали, когда все уже сгорело, и проливали остатки(((.
Не дай Бог...страшно очень.
А чтобы понимать, что делать - проводятся пожарные учения. Но кто на конюшнях это делает(((. Когда я на ТЭЦ работала в ведомственной охране (оператором видеонаблюдения), там каждые недели две учения проводились.
Да, ещё с семинара - звонить лучше в ближайшую пожарную часть, а не 112. В учреждениях обычно есть таблички с номерами местных телефонов. Если нет - надо сделать.
 
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Nastia написал(а):
Нужно учесть, что пожарная машина может приехать Бог знает когда(((
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Плюс, не в городах это будет машина с сельского пожарного пункта с так себе специалистами. К нам сначала приехали по-очереди две такие машины с соседних посёлков, у них маленький резервуар и сотрудники, не понимающие, что при одном-двух брандспойтах нужно локализовывать, а не тушить (горел торец длинного технического здания на территории кск, и надо было не дать огню пойти по всей крыше, и тем более не дать загореться большому сенному сараю, который хоть и на расстоянии, но был ближайшим к пожару). А потом приехали две машины из города, они были с большим резервуаром, хорошо укомплектованы и с опытными пожарными.
 
Слезы , сочуствие и желание помочь — очень понятны. Особенно если учесть, что большинство владельцев держат своих лошадей именно в деревянных конюшнях, которые ВСЕ в зоне риска. Вопрос только в том, что сделано собственником или управляющим конюшни для:

а) снижения степени риска утраты конюшни,
б) гибели лошадей при пожаре.

Это немного разное, можно сильно снизить риск гибели лошадей, но существенно снизить риск утраты конюшни сложнее.

После пожара на конюшне естесственным образом возникает ряд вопросов:

1. Сигнализация была установлена? Нет - без комментариев. Да - смотри след. пункт
2. Сигнализация была включена? Нет - а что так? Была -- тогда >
3. Когда последний раз проверялось правильное срабатывание датчиков? Варианты -- недавно, год назад, никогда.
4. Ночной дежурный есть?
5. Как защищена электросеть от перехода возгорания проводки на деревянные конструкции?
5а. Наличие коробов или лучше проводки в металлогофре. Да — Нет.
5б. Наличие автоматических пробок и наличие УЗО. Да — Нет.
6. А не провести ли нам тренировку по быстрому выводу лошадей из конюшни в условиях задымления?

Вот те вопросы, которые, кмк, должны возникнуть в голове частного владельца, который хочет спать спокойнее, остальное, извините, лирика.
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Если кто забыл, обсуждалось много раз:

Пожарная безопасность в конюшнях.

Всем!!! Нужна информация о пожарах в конюшнях.
 
Alex_Farrier написал(а):
Когда последний раз проверялось правильное срабатывание датчиков?
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Вы ещё забыли важный пункт - у датчиков небольшой срок годности, и их нужно регулярно менять, т.к. они реально со временем выходят из строя (в т.ч. после недавней проверки). И аккум, на который они запитаны тоже не вечный.

Но возвращаясь к началу, датчики это лишь оповещение о возгорании. Это не пожаротушение, не автоматический вывод лошадей и не клонирование дежурного 🤷🏻‍♀️
 
Alex_Farrier написал(а):
Слезы , сочуствие и желание помочь — очень понятны. Особенно если учесть, что большинство владельцев держат своих лошадей именно в деревянных конюшнях, которые ВСЕ в зоне риска. Вопрос только в том, что сделано собственником или управляющим конюшни для:

а) снижения степени риска утраты конюшни,
б) гибели лошадей при пожаре.

Это немного разное, можно сильно снизить риск гибели лошадей, но существенно снизить риск утраты конюшни сложнее.

После пожара на конюшне естесственным образом возникает ряд вопросов:

1. Сигнализация была установлена? Нет - без комментариев. Да - смотри след. пункт
2. Сигнализация была включена? Нет - а что так? Была -- тогда >
3. Когда последний раз проверялось правильное срабатывание датчиков? Варианты -- недавно, год назад, никогда.
4. Ночной дежурный есть?
5. Как защищена электросеть от перехода возгорания проводки на деревянные конструкции?
5а. Наличие коробов или лучше проводки в металлогофре. Да — Нет.
5б. Наличие автоматических пробок и наличие УЗО. Да — Нет.
6. А не провести ли нам тренировку по быстрому выводу лошадей из конюшни в условиях задымления?

Вот те вопросы, которые, кмк, должны возникнуть в голове частного владельца, который хочет спать спокойнее, остальное, извините, лирика.
----
Если кто забыл, обсуждалось много раз:

Пожарная безопасность в конюшнях.

Всем!!! Нужна информация о пожарах в конюшнях.
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Ничего из этого не помогло...
Волшебный Лес был частью нацпарка и нас проверяли все инстанции постоянно. На пожаробезопасность и работу сигнализации в том числе.
Из этого только 4. Можно ли считать 3х конюхов, живущих на территории кск дежурными 6. одному из них точно наглядно объясняли алгоритм действий при пожаре. Остальные двое вышли на работу недавно...
 
То есть, пожарная сигнализация сработала, но никого не разбудила, и пожар был обнаружен посторонними из-за забора и они вызвали пожарных? Кирилл в интервью говорил, что пожарных вызывали не сотрудники конюшни.
 
Alex_Farrier написал(а):
То есть, пожарная сигнализация сработала, но никого не разбудила, и пожар был обнаружен посторонними из-за забора и они вызвали пожарных? Кирилл в интервью говорил, что пожарных вызывали не сотрудники конюшни.
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У меня большое подозрение, что пожарных вызвала сигнализация, выведенная на пульт пожарной охраны.
 
охотник написал(а):
А по поводу огнетушителей, есть полезная штука. Противопожарные бомбы. Это самовзрывающиеся огнетушители. Вот они могут если не потушить пожар самостоятельно, не отвлекая людские ресурсы, то как минимум
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Модули порошкового пожаротушения, про которые вы пишете, запрещены к применению в помещениях с пребыванием людей или животных. Их применяют в закрытых помещениях для тушения оборудования.
 
охотник написал(а):
А по поводу огнетушителей, есть полезная штука. Противопожарные бомбы. Это самовзрывающиеся огнетушители. Вот они могут если не потушить пожар самостоятельно, не отвлекая людские ресурсы, то как минимум обозначить(хлопок при срабатывании) и дать выиграть время. Как минимум над электрощитком и в помещениях где есть обогреватели я бы их рекомендовал.
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Да, тоже хотела написать.
Самосрабатывающие огнетушители, я вот такие у себя в лаборатории ставила.
Но да, надо смотреть, где их возможно устанавливать.
 
Nastia написал(а):
Если пожар не удалось потушить одним-двумя ведрами воды - все, спасайтесь.
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Bageera написал(а):
Все правильно...
Но ведь существуют и огнетушители.
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Yulia (yuliok) написал(а):
Огнетушитель ненамного мощнее пары вёдер с водой.
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Дело не столько в "мощности", сколько в быстроте применения (вёдра с водой наливать и тащить - это дольше, дальше и тяжелее). Также важна прицельность применения огнетушителя, особенно если горит нечто, расположенное выше роста человека: огнетушитель неплохо шарашит вверх, а плескать наверх вёдрами получается частично мимо. Хотя всё равно надо это делать.
Сенди (otverbluda) написал(а):
Это все хорошо в теории, когда пожар случается, люди теряются, пугаются и т.д.
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Людмилка написал(а):
Да, самостоятельно можно справиться с возгоранием на площади 1 кв. метр максимум с помощью огнетушителя. Дальше все. Капут.
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В одиночку - да, примерно так. Для этого надо это возгорание сразу обнаружить! В том числе с помощью датчиков:
Key_neko написал(а):
А как датчики бы помогли?
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Теоретически, датчики должны при малейшем задымлении поднимать шум, и шуметь не только где-то в пожарной части, но и у конюхов в каморке, и по всей территории х-ва... Тогда можно успеть подавить возгорание, пока оно совсем маленькое - если не тупить. А в реале - куда поступает сигнал с них? Как это работает в ваших конюшнях, коллеги? Если завтра у вас (не к тому будь сказано)... - как действовать будете?
Key_neko написал(а):
Тогда надо установку пожаротушения ставить следом.
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Хорошо бы.
Но по факту: 1)не все могут, 2) не гарантировано её срабатывание.
Её ведь надо обслуживать и проверять, притом не для галочки.
Системы бывают разные. Существуют ли пригодные для помещений с животными?
Людмилка написал(а):
Но можно задорого делать спринклерную систему пожаротушения. Но при ней горячая ковка в здании конюшни будет под запретом.
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Если хватит денег на такую систему, то уж на обустройство отдельного рабочего место коваля, расположенное вдали от других зданий, поди найдутся остатки денег. Нафига ковать в помещении, да ещё и деревянном, да ещё и на горячую?
Nastia написал(а):
Нужно учесть, что пожарная машина может приехать Бог знает когда(((. У моих соседей ранней весной дом горел (к счастью, их внутри не было). Пока я бежала к ним, думая, что внутри кто-то есть - пожар со второго этажа перекинулся на первый (и я поняла, что не успею залезть и кого -то вытащить). Пожарные приехали, когда все уже сгорело, и проливали остатки(((.
Не дай Бог...страшно очень.
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Вот-вот.
Поэтому, с учётом всего вышесказанного:
намного больше шансов спасти (людей, коней, ценности, соседние постройки) и/или одолеть огонь - это массовое участие людей! По крайней мере, если горит не небоскрёб, а конюшня или сельский дом.
У нас пожарка едет час-полтора, и может приехать без воды!
Конюшен у нас нет, по счастью.
А вот тушить дома и бани рядом с домами, и весенние палы, угрожавшие жилью - мне не раз доводилось принимать участие, опыт есть. Часто удаётся потушить даже порядочный "факел"!
У нас народ здесь всякий, и ни разу не годится в святцы, но за что я их уважаю - что не отвыкли ещё действовать всем миром: на пожар бегут отовсюду, бросив все дела. Главное, нельзя медлить ни минуты, и не рассуждать типа "ничего не поделаешь", а сразу хватать вёдра-шланги-огнетушители, что есть, сколько в руки влезет, и бежать тушить. Через пару минут уже работает живая цепь, вёдра идут по ней. Массовость решает! Кто первый прибежал - людей и животных уже вывел, кто без ведра - подключает шланг, если есть куда, тащит лестницу, ломает и откидывает сараи-заборы-поленицы (которые в руках уже дымятся, бывает), выносит имущество, и т.д. Даже дети помогают: бегут домой, приносят вёдра, ковшики, фонарики и инструменты, стоят в живой цепи, перенаправляют больше воды в канавку, черпают быстро ковшиками воду в вёдра, светят фонариками старшим под ноги, пожарных бегут встречать и дорогу показывать... Всем есть работа. Практика показала, что обычные садовые шланги и колонка с водой по соседству сильно повышают шанс на успех. А уж если есть настоящие гидранты и рукава - можно очень эффективно повоевать с огнём! (У нас нет их).
 
@Alex_Farrier спасибо за ссылки на старые обсуждения.

К вопросу об эффективности огнетушителей.
Fireman.RU написал(а):
Но сразу предупреждаю порошок и газ (аэрозоль) для вас не подходит. Они сбивают пламя но тлеющие вещества не тушат. А сено, опилки это тлеющее.
Еще может помогут огнезащитные составы для дерева и железа но надо смотреть т.к. это химия и как она себя поведет с лошадьми я не знаю.
Сигнализация для вас только с тепловыми извещателями или современные извещатели дымовые (с процессорами внутри) которые пыль могут от дыма отличить.
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По опыту использования, датчики на конюшне ложно срабатывают очень часто. И располагать их нужно с учётом происходящих процессов в помещении, иначе датчик рядом с мойкой с горячей водой например будет орать каждый день...

Изучала все эти документы, когда в 2006 делала статью для журнала Конный мир по поводу того, как требуется, и как надо бы в идеале.
volnax написал(а):
Это я написала письмо фаэрмену с просьбой помочь найти нормативные документами которые хоть как нибудь бы помагали обеспечить пожарную безопасность на конюшнях. Работая в ГПС МЧС столкнувшись с полжарами на конюшнях стала активно искать все что касается данной проблемы найдено прямо таки скажу очень мало. Есть СНИП ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ, ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ И ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И
ПОМЕЩЕНИЯ
СНиП 2.10.03-84*
А все остальное по ППБ -01-03. СНиП морально устаревший а в ППБ очень мало. Единственное что могу сказать что даже обратившись к автору такого крупного сайта по пожарной безопасности ничего нового он мне тоже не прислал. Вижу практически единственный выход попробывать закинуть идейку по разработке хотябы брошурки в институте ГПС МЧС что на Московском 139. Очень много нюансов в данной теме например имеются пропитки дерева делающие его негорючим но никто не рассматривал их в свете поедания лошадьми и как это может отразится на здоровье. Сигнализация тоже практически невозможна консультировалась по вопросу гарантии что даже отличающая пыль и дым станция не будет часто ложно срабатывать не кто недает. Огнетушители это тоже очень большой вопрос.
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И увы дым от пыли нормативные датчики не отличают...

По самовозгоранию да советы полезные, а вот при поджоге...
pojar01 написал(а):
Ответ для volna

на пост на форуме Пожарного Клуба от 02-11-2006 21:10

Вообще-то этим вопросом исчо в 80-х годах занимался покойный Евгений Тимофеевич Шурин, кандидат наук, начальник кафедры пожарной безопаности в строительстве Академии ГПС эвакуация животных - его конек был.

Ну в принципе если честно, то ИМХО вопросы профилактики в животноводческих комплексах - такие же как на любых объектах. Выражаются в трех нет - нет открытому огню, нет неисправным электроустановкам и перегрузки электросети, нет огневым работам внутри. Собственно и пожара не будет при этих.

К вопросам огнетушителей. Вообще то пожар ликвидировать своими силами огетушщителем в большинстве случае нереально. особенно там где сено, опилки и прочее. Тут по моему мнению необходимо водяное пожаротушение автоматическое (которое будет и однвременно сигнализацией), заброкированное на оповещение, тоже особое, чтобы не было паники у животных. тушить пожар огнетушителем - потеря времени для эвакуации, в большинстве случаев.
Если что-то горит на площади не более одного двух метров попытаться можно, если на большей - думаю только время будет потяряно.
Вода же начнет тушить, оповещение даст сигнал, что надо эвакуировать, а успех этого процесса в правильных действиях персонала конюшен при пожаре, и в обучении этого персонла, особенностям эвакуации животных

Поэтому опять же ИМХО основное в успешной эвакуации животных,то, что осуществить ее могут только люди - персонал конюшни. А для этого их нужно правильно обучить, чтобы довести их действия в этом случае до автоматизма.
Я сейчас занимаюсь разработкой документа, регламентирующего обучение в Российской Федерации мерам пожарной безопаности разных категорий персонала разных объектов. Если вас интересует эта проблема - приходите в Чат пожарного клуба и переговорим он-лайн.

Если есть необходимость разместить фильм о поажре в конюшнях - готов помочь. Это из разряда мертвые учат живых.
с уважением
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Цитата с другого форума от другого пользователя про то, как повели себя лошади при пожаре в Кречете:
Alex_Farrier написал(а):
Юлька выбежала на улицу, и пыталась открыть ближайшие - средние ворота, ведущие в леваду. В связи с морозами этим входом не пользовались, дверь примёрзла, Юльке удалось открыть щёлку, и протиснуться туда, она открывала все подряд денники, лошади были живы, но лежали, и отказывались вставать. Иришка полуголая, босиком, сбегала в вагоньчик, и разбудила конюха, тот открыл до конца ворота, и попытался вытащить и силой, и побоями ближайших лошадей, они были живы, но не вставали и не шли, от притока кислорода плямя резко усилилось и заволокло весь деревянный потолок, одна из кобыл - Органика - выскочила из денника, но побежала не в ту сторону, легла и погибла в проходе. Васька - стоявший крайним к двери, так и отказался встать. Через 20 минут с начала пожара, крыша конюшни обрушилась. Люди пытались сделать всё что в их силах, так что винить некого, с проводкой на конюшне было всё в порядке, огнетушители тоже были, но времени кого-либо спасти не хватило. Пожарные приехали необычайно быстро, но и это особой роли это не играло...
С утра посчитали трупы - все на месте, лошадей даже оказалось на одну больше - в пожаре разродилась кобыла Рада...
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Тоже цитата с другого форума от другого пользователя с красивой фантазией... сразу представила себе регулярные ложные срабатывания этой системы с выходящими из денников лошадьми в ночи. И размер резервного аккума для этой системы, чтобы она срабатывала при вырубленной проводке.
Alex_Farrier написал(а):
Есть много очень неплохих идей на тему экстренной эвакуации лошадей. Мне кажется очень неплохая система самооткрывающихся дверей. Т.е. при каком либо экстренном случае электро замок выключается и дверь с помощью специального механизма открывается (может быть обыкновенная пружина, а может даже и не быть(!) главное чтобы дверь чуть чуть приоткрылась). Одновременно в каждом деннике срабатывает звуковой сигнал и лошадь стремится покинуть помещение. Естественно звук должен плавно нарастать по мощности, чтоб лошадь в ужасе не проломила дверь еще до ее полного открытия.
Но прежде чем ставить лошадь в такой денник неплохо бы потренировать ее. Также желательно чтоб двери открывались не все вместе а последовательно. Лучше всего будет если звук пожарной тревоги будет связан с внеплановым и массовым кормлением лошади на улице. Тогда эффективность метода возрастет. Поскольку лошади весьма понятливы в этом плане то с раза 5-6 вы наладите автономную систему эвакуации лошадей без участия людей. Естественно это не снимает с повестки дня дальнейших плановых учений по эвакуации. Чем больше лошадей будут правильно вести себя тем лучше для всех.
И вот еще что - никогда не оставляйте один выход в конюшне.
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Цитата с другого форума от Ольги конюха сгоревшей питерской конюшни:
Alex_Farrier написал(а):
А теперь читайте все внимательно!
Я дежурила в те злополучные сутки...
Для тех, кто не знает (хотя, мне кажется, что это уже знают все) - это был поджог. И это уже доказано криминалистами. Конюшню чем-то облили и подожгли. Загорелась сразу же половина стены. Дверь в конюховку, где спала я, была закрыта, так что дыма я почуствовать не могла (т.к. все произошло в считанные секунды). Проснулась я сразу же. Время приближалось к утреннему кормлению. И обычно у меня лошади начинают напоминать об этом. Но в этот раз лошади кричали с истерекой и испугом. Я сразу же встала посмотреть, что происходит. Открыв дверь я увидела, что проход в дыму. Первой мыслью было, что в мастерской, прилегающей к конюшне, снова затлели мокрые дрова, как было однажды зимой. Но, заглянув в первую коммуналку (там стояли Граф Шувалов и Молва), увидела пламя. Первая моя реакция была - метнулась в конюховку, схватила телефон. Потом побежала, набирая "01", обратно. Разговаривая с пожарными открыла входную дверь и дверь первой коммуналки. Граф Шувалов выскочил сразу же. Я открыла Молву и пыталась ее вывести. Но... Тогда я оставила Молве дверь открытой, побежала открывать Зорро, потом Апанита, потом Особого, денники которых также горели. Потом я забежала обратно к Молве в горящий уже полностью денник. После сильного рывка она наконец-то выскочила на улицу, и в этот самый момент с нее упал прогоревший недоуздок. Потом стала выводить лошадей, стоящих напротив. Первой была Дейзи. Конечно, упиралась, но довольно спокойно вышла. Когда кинулась к Масе (Малахит) начал обваливаться потолок напротив выхода, а я уже стала кашлять от дыма. Открыв дверь денника Масика, а по дороге и Мадемуазели, я выскочила в первый пожарный выход. Побежала в пристройку... Как раз в этот момент прибежал сторож со стадиона. Помог мне вывести лошадей из пристройки и каким-то чудом удалось вывести стоящую в середине конюшни, где в основном погибли лошади, одну кобылу. Из пристройки я выводила лошадей через ВТОРОЙ ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД (это к вопросу о том, что не было пожарный выходов. Вопрос не в этом, а в том, что они были узкими и лошади не хотели идти). Но существовала еще одна проблема - большая часть лошадей была без недоуздков!!!! Пришлось тратить время на то, чтобы одеть эти треклятые недоуздки на мечушихся по деннику лошадей....
Конюшня сгорела в несколько минут....
Оставшиеся лошади задохнулись - концентрация угарного газа была просто сумасшедшей, т.к. вентиляции в конюшне не было....
Спасибо всем тем, кто поддерживает меня!
А тем, кто говорит, что виноват конюх, что конюх проспал и т.д. и т.п., я могу сказать только одно - что бы вы сделали в подобной ситуации? Я не хочу себя оправдать, я так до сих пор виню себя в том, что я не смогла вывести всех лошадей, и буду винить себя в этом всю мою жизнь. Я до сих пор по ночам во сне вижу кошмары об этом пожаре, до сих пор мне снятся сгоревшие кони и их владельцы....
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Датчики-это хорошо,НО,например конюшня яви-нави выложила фото,а там : прямо на деревянной стене розетка,пишу им по тб положенно между розеткой ,выключателем и стеной делать подложку из не сгораемой платины, а они мне "не твоё дело". Вот так вот. И ,собственно на обогреватели можно и не грешить, потому как если проводка расчитана ,например на 16 квт,а на неё навешали больше,то сам провод будет нагреваться и вызовет замыкание. Просто посчитайте сколько у вас "висит " на проводке,каждый электроприбор даёт нагрузку ,это и обогреватель и чайник и греющий провод для поилок и просто лампочка х на количество лампочек, всё что работает от электричества. И,как защита везде ставят автоматы,чтобы если что их "выбило" и отрубилась подача электричества. Ну,конечно их надо ставить тоже с учётом вашей проводки ,не выше. И если вы нагрузили проводку,сразу "вышибет". А,целостность обогревателя или щитка ни о чём не говорит, замыкание могло быть по ходу проводки,просто перегретый кабель и тлеть могло не ночью,а ещё днём.
 
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Birusinka написал(а):
Модули порошкового пожаротушения, про которые вы пишете, запрещены к применению в помещениях с пребыванием людей или животных. Их применяют в закрытых помещениях для тушения оборудования.
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Они могут быть просто с водой.
 
Fireman.RU написал(а):
volnax :D
Это выдержка из ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ППБ-0-148-87
Надеюсь поможет при создании инструкции 8)

3.3. Требования пожарной безопасности для помещений конюшен и к хранению фуража.

3.3.1. Помещения конюшен должны иметь не менее двух самостоятельных ворот, перед которыми запрещается устраивать пороги, ступени, подворотни.

Все ворота и двери помещений, предназначенные для вывода лошадей, должны открываться наружу и не загромождаться. Закрывать ворота разрешается только на легкооткрываемые запоры.

В зимнее время года все площадки перед воротами и дверями конюшен необходимо систематически очищать от снега.

3.3.2. В помещениях конюшен должны быть предусмотрены устройства, позволяющие одновременно освобождать и выводить лошадей из стойл при возникновении пожара.

3.3.3. Помещения конюшен должны быть в достаточном количестве обеспечены поводьями, уздечками, покрывалами и другими приспособлениями, необходимыми для вывода и привязи животных.

3.3.4. Помещения для приготовления кормов животным должны отделяться от других помещений конюшни конструкциями (стенами и перекрытиями) из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,76 часа.

3.3.5. В конюшнях электропровода должны прокладываться открыто на изоляторах, тросах, в стальных трубах или кабелям, а электросветильники должны быть пылеводонепроницаемыми или влагозащищенными.

Распределительные щиты, выключатели, предохранители следует устанавливать в тамбурах или на наружных стенах конюшен в шкафах из негорючих материалов.

3.3.6. При конюшне допускается устройство фуражной с суточным запасом фуража, а также помещения для хранения подстилки.

Основные запасы фуража Должны храниться в специальных складских, помещениях.

3.3.7. Помещение фуражной, а также помещение для хранения подстилки должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями и иметь самостоятельный выход наружу.

3.3.8. На каждом конноспортивном комплексе для успешной эвакуации лошадей из конюшен должен быть разработан план эвакуации животных на случай пожара.

3.3.9. При эксплуатации электрических сетей в конюшнях запрещается:

1) располагать электропровода над местами размещения животных;

2) складывать под электропроводкой сено, солому и т. п.;

3) прокладывать транзитом электропровода и кабели через помещения конюшен;

4) применять лампы, мощность которых превышает предельно допустимую для данного типа светильника;

5) подвешивать светильники непосредственно на проводах.

3.3.10. В помещениях конюшен запрещается:

1) устраивать мастерские, склады, стоянки автотранспорта, а также производить какие-либо работы, не связанные с обслуживанием животных;

2) допускать въезд в эти помещения транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями;

3) устанавливать на воротах пружины и блоки для их автоматического закрывания;

4) применять для освещения помещений керосиновые лампы, свечи и неисправные электрофонари;

5) устраивать временные печи;

6) хранить сено, фураж, подстилку в тамбурах и проходах, на чердаках конюшни;

7) курить и применять открытый огонь.

3.3.11. Открытые площадки для хранения кормов на расстоянии 15 м от скирды или штабеля должны быть опаханы полосой шириной не менее 4 м:

Отдельные скирды также должны иметь защитные полосы шириной не менее 2 м на расстоянии 5 м от основания скирды до полосы.

3.3.12. Хранение кормов на открытых площадках следует предусматривать в скирдах с площадью основания не более 150 м2, а прессованного сена или соломы в штабелях площадью основания не более 500м2.

3.3.13. Сено с повышенной влажностью рекомендуется складировать в конические стога. В стогах сена с повышенной влажностью, склонного к самовозгоранию, необходимо осуществлять постоянный температурный контроль с помощью обычных ртутных термометров, которые вставляются в металлические трубы дюймового сечения и размещаются в стоге на различной глубине.

3.3.14. Штабели и скирды допускается размещать попарно при этом разрывы между штабелями и скирдами в одной паре должны быть не менее в м.

3.3.15. При хранении сена в кипах в крытых неотапливаемых складах по периметру следует предусмотреть между штабелями и стеной проход шириной не менее 0,8 м, а напротив дверей – не менее их ширины. Расстояние от верха штабеля до конструкций покрытия склада должно быть не. менее одного метра, а до электрических сетей и светильников – не менее 0,5 м. ,

3.3.16. Открытые площадки для хранения грубых кормов в районах с повышенной грозовой активностью (40 и более грозовых часов в течение года), а также склады грубых кормов необходимо оборудовать молниезащитой.

4. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

4.1. При возникновений пожара первоочередной обязанностью каждого работника объекта является спасение жизни людей.

Для оповещения людей о пожаре в сооружении или здании может быть использована как внутренняя радиотрансляция, так и другие специально смонтированные сети вещания, а также тревожные звонки и другие звуковые сигналы.

4.2. Администрация объекта и обслуживающий персонал в случае обнаружения пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т. п.) обязаны немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, четко назвав адрес объекта, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь – какая угроза создается людям), а также сообщить свою должность и фамилию.

4.3. На основании ранее разработанного плана эвакуации и сложившейся ситуации принять немедленные меры по организации эвакуации людей. Эвакуации) людей необходимо начинать из помещения, где возник пожар, и зрительного зала или открытых трибун, под которыми возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и дыма.

4.4. Одновременно с эвакуацией проверить .включение в работу (и при необходимости привести в действие) системы противопожарной защиты (автоматического пожаротушения, системы дымоудаления, аварийного освещения и др.), приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися средствами пожаротушений. Работы по тушению пожара в первую очередь должны быть направлены на создание безопасных условий эвакуации людей из зрительного зала (трибун).

4.5. Для встречи прибывающих пожарных подразделений необходимо выделить из персонала объекта лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников, которое должно четко проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного сооружения (здания), в каких помещениях еще остались люди.
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Вот-вот в-первую очередь эвакуация людей! И все инструкции и требования написаны исходя из этого постулата.

Медведица написал(а):
Существуют ли пригодные для помещений с животными?
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Спринклерные сисиемы: водяная (струйки воды) и водно-дисперсионная (водяной туман). Но к ним нужен полноценный водопровод. И он не должен зависеть от вырубившейся проводки (насос в скважине в этом случае работать перестанет).

chastnik написал(а):
И ,собственно на обогреватели можно и не грешить, потому как если проводка расчитана ,например на 16 квт,а на неё навешали больше,то сам провод будет нагреваться и вызовет замыкание.
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Уже писали неоднократно, что с той стороны, откуда начался пожар, не было ни проводки, ни тем более обогревателей.
 
Key_neko написал(а):
А как датчики бы помогли? Тогда надо установку пожаротушения ставить следом.

Новость читать просто физически больно было. Кириллу - сил, это просто кошмарный сон наяву.
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Чем раньше вы узнаете о возгорании, тем раньше примете меры.
 
Yulia (yuliok) написал(а):
Спринклерные сисиемы: водяная (струйки воды) и водно-дисперсионная (водяной туман). Но к ним нужен полноценный водопровод. И он не должен зависеть от вырубившейся проводки (насос в скважине в этом случае работать перестанет).
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В условиях российской зимы эта штука будет работать? Если да - то удивительно, почему в дорогих конюшнях (а так же в ТЦ всяких) они ещё не везде?
Если не будет... имхо, всё равно штука полезная хотя бы на безморозный период, а на зиму сливать воду...
 
chastnik написал(а):
И ,собственно на обогреватели можно и не грешить, потому как если проводка расчитана ,например на 16 квт,а на неё навешали больше,то сам провод будет нагреваться и вызовет замыкание. Просто посчитайте сколько у вас "висит " на проводке,каждый электроприбор даёт нагрузку ,это и обогреватель и чайник и греющий провод для поилок и просто лампочка х на количество лампочек, всё что работает от
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Ещё надо учитывать, что в момент включения приборов, которые с электродвигателями (пылесос, холодильник и пр), мощность в момент включения подскакивает выше, чем написано в инструкции по эксплуатации и потом возвращается к номинальной. Поэтому у системы д.б. запас в расчёте на этот скачок.
chastnik написал(а):
А,целостность обогревателя или щитка ни о чём не говорит, замыкание могло быть по ходу проводки,просто перегретый кабель и тлеть могло не ночью,а ещё днём.
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Причём в интенсивных запахах конюшни трудно уловить запах тлеющей изоляции.
У меня на работе был такой вариант. Зашла в соседнюю комнату и чую запах: где-то тлеет. Мне говорят, да нет ничего.
Не поленилась обследовать розетки и нашла. Там уже изоляция расплавилась. Мог бы и пожар случиться.
Электричество серьёзная вешь
 
Медведица написал(а):
В условиях российской зимы эта штука будет работать?
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А в чём проблема? Автопоилки же работают.
Медведица написал(а):
Если да - то удивительно, почему в дорогих конюшнях (а так же в ТЦ всяких) они ещё не везде?
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Там, где они нужны по Правилам ППБ, они стоят. Над лошадьми они по Правилам не требуются. Потому что Правила ППБ направлены на своевременную и безопасную эвакуацию людей.
 
Возможное время на эвакуацию лошадей из конюшни обычно несколько минут. 3-5, редко 7-10. Если сонный, но хорошо проинструктированный и прошедший противопожарный трениг, конюх(конюха) сразу в момент срабатывания сигнализации начнет действовать, и лошади знакомы с задымлением конюшни и эвакуационными треннингами, то это одно, если через десять минут - это совсем другое.
Как это может выглядеть в реальной жизни.
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А на этом пожаре погибло 47 лошадей

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Почему в других странах тренинги проводятся и не считаются чем-то ненужным или зазорным, а у нас практически нет?

Как будто бы проведение таких тренингов у нас это признание хозяином конюшни / начконом того факта, что пожар возможен? И лишнее напоминание владельцам о бренности бытия? Лучше, как мне кажется, спокойно и трезво всем признать, что да, возгорание может случиться на любой конюшне, с очень разной степенью вероятности в зависимости от принятых изначально при строительстве мер и потом, но на ЛЮБОЙ конюшне. И относиться к проведению тренингов соответственно, как к показателю отвественности хозяина конюшни перед владельцами и лошадьми.
 
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