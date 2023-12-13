Пожар на Лосиноостровской улице, Москва, 16 лошадей сгорели

принять немедленные меры по организации эвакуации людей

Это выдержка из ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ППБ-0-148-87Надеюсь поможет при создании инструкции 8)3.3.3.3.1. Помещения конюшен должны иметь не менее двух самостоятельных ворот, перед которыми запрещается устраивать пороги, ступени, подворотни.Все ворота и двери помещений, предназначенные для вывода лошадей, должны открываться наружу и не загромождаться. Закрывать ворота разрешается только на легкооткрываемые запоры.В зимнее время года все площадки перед воротами и дверями конюшен необходимо систематически очищать от снега.3.3.2. В помещениях конюшен должны быть предусмотрены устройства, позволяющие одновременно освобождать и выводить лошадей из стойл при возникновении пожара.3.3.3. Помещения конюшен должны быть в достаточном количестве обеспечены поводьями, уздечками, покрывалами и другими приспособлениями, необходимыми для вывода и привязи животных.3.3.4. Помещения для приготовления кормов животным должны отделяться от других помещений конюшни конструкциями (стенами и перекрытиями) из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,76 часа.3.3.5. В конюшнях электропровода должны прокладываться открыто на изоляторах, тросах, в стальных трубах или кабелям, а электросветильники должны быть пылеводонепроницаемыми или влагозащищенными.Распределительные щиты, выключатели, предохранители следует устанавливать в тамбурах или на наружных стенах конюшен в шкафах из негорючих материалов.3.3.6. При конюшне допускается устройство фуражной с суточным запасом фуража, а также помещения для хранения подстилки.Основные запасы фуража Должны храниться в специальных складских, помещениях.3.3.7. Помещение фуражной, а также помещение для хранения подстилки должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями и иметь самостоятельный выход наружу.3.3.8. На каждом конноспортивном комплексе для успешной эвакуации лошадей из конюшен должен быть разработан план эвакуации животных на случай пожара.3.3.9. При эксплуатации электрических сетей в конюшнях запрещается:1) располагать электропровода над местами размещения животных;2) складывать под электропроводкой сено, солому и т. п.;3) прокладывать транзитом электропровода и кабели через помещения конюшен;4) применять лампы, мощность которых превышает предельно допустимую для данного типа светильника;5) подвешивать светильники непосредственно на проводах.3.3.10. В помещениях конюшен запрещается:1) устраивать мастерские, склады, стоянки автотранспорта, а также производить какие-либо работы, не связанные с обслуживанием животных;2) допускать въезд в эти помещения транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями;3) устанавливать на воротах пружины и блоки для их автоматического закрывания;4) применять для освещения помещений керосиновые лампы, свечи и неисправные электрофонари;5) устраивать временные печи;6) хранить сено, фураж, подстилку в тамбурах и проходах, на чердаках конюшни;7) курить и применять открытый огонь.3.3.11. Открытые площадки для хранения кормов на расстоянии 15 м от скирды или штабеля должны быть опаханы полосой шириной не менее 4 м:Отдельные скирды также должны иметь защитные полосы шириной не менее 2 м на расстоянии 5 м от основания скирды до полосы.3.3.12. Хранение кормов на открытых площадках следует предусматривать в скирдах с площадью основания не более 150 м2, а прессованного сена или соломы в штабелях площадью основания не более 500м2.3.3.13. Сено с повышенной влажностью рекомендуется складировать в конические стога. В стогах сена с повышенной влажностью, склонного к самовозгоранию, необходимо осуществлять постоянный температурный контроль с помощью обычных ртутных термометров, которые вставляются в металлические трубы дюймового сечения и размещаются в стоге на различной глубине.3.3.14. Штабели и скирды допускается размещать попарно при этом разрывы между штабелями и скирдами в одной паре должны быть не менее в м.3.3.15. При хранении сена в кипах в крытых неотапливаемых складах по периметру следует предусмотреть между штабелями и стеной проход шириной не менее 0,8 м, а напротив дверей – не менее их ширины. Расстояние от верха штабеля до конструкций покрытия склада должно быть не. менее одного метра, а до электрических сетей и светильников – не менее 0,5 м. ,3.3.16. Открытые площадки для хранения грубых кормов в районах с повышенной грозовой активностью (40 и более грозовых часов в течение года), а также склады грубых кормов необходимо оборудовать молниезащитой.4.1. При возникновений пожара первоочередной обязанностью каждого работника объекта является спасение жизни людей.Для оповещения людей о пожаре в сооружении или здании может быть использована как внутренняя радиотрансляция, так и другие специально смонтированные сети вещания, а также тревожные звонки и другие звуковые сигналы.4.2. Администрация объекта и обслуживающий персонал в случае обнаружения пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т. п.) обязаны немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, четко назвав адрес объекта, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь – какая угроза создается людям), а также сообщить свою должность и фамилию.4.3. На основании ранее разработанного плана эвакуации и сложившейся ситуации. Эвакуации) людей необходимо начинать из помещения, где возник пожар, и зрительного зала или открытых трибун, под которыми возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и дыма.4.4. Одновременно с эвакуацией проверить .включение в работу (и при необходимости привести в действие) системы противопожарной защиты (автоматического пожаротушения, системы дымоудаления, аварийного освещения и др.), приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися средствами пожаротушений. Работы по тушению пожара в первую очередь должны быть направлены на создание безопасных условий эвакуации людей из зрительного зала (трибун).4.5. Для встречи прибывающих пожарных подразделений необходимо выделить из персонала объекта лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников, которое должно четко проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного сооружения (здания), в каких помещениях еще остались люди.